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Ликвидируется Государственная образовательная инспекция


Правительство приняло решение о ликвидации Государственной образовательной инспекции в составе Министерства образования и науки. Предусматривается согласно закону РА “Об инспекционных органах”  решить все вопросы, связанные с созданием, полномочиями и функциями испекционного органа Минобразования для осуществления  продуктивного контроля.

Как передает «Арменпресс», сделаны необходимые  распоряжения для создания нового  инспекционного органа, который будет осуществлять необходимый государственный контроль над реализацией государственного плана развития образования, применением государственных образовательных стандартов, права на образование, социальными гарантиями образовательной системе, повышением качества образования.

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