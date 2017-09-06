В МИД Армении состоялся прием, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Японией

В МИД Армении 6 сентября состоялся прием, посвященный 25-летию дипломатических отношений между Арменией и Японией.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на приеме министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и посол Японии Эйчи Тагучи обменялись поздравительными посланиями президента Армении Сержа Саргсяна и премьер-министра Японии Синдзо Абэ по случаю 25-летия установления дипломатических отношений, а также посланиями глав МИД двух стран.

На приеме выступили глава МИД Армении Эдвард Налбандян, глава МЧС Армении Давид Тоноян, посол Японии Эйчи Тагучи.