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В МИД Армении состоялся прием, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Японией


В МИД Армении 6 сентября состоялся прием, посвященный 25-летию дипломатических отношений между Арменией и Японией.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на приеме министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и посол Японии Эйчи Тагучи обменялись поздравительными посланиями президента Армении Сержа Саргсяна и премьер-министра Японии Синдзо Абэ по случаю 25-летия установления дипломатических отношений, а также посланиями глав МИД двух стран.

На приеме выступили глава МИД Армении Эдвард Налбандян, глава МЧС Армении Давид Тоноян, посол Японии Эйчи Тагучи.



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