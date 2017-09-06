Лучший сомелье Европы отдал должное армянскому вину

Лучший сомелье Европы 2000 года, лучший винодел Франции Франк Томас, при участии которого на днях в Ереване были проведены дегустация армянских вин и мастер-класс, разработанным им методом дегустировал армянские вина и высоко оценил их качество. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении.

“Армения для меня интересная страна, поскольку является одной из колыбелей вина – с богатыми традициями и историей”, отметил сомелье.

Франк Томас прибыл в Армению по приглашению советника министра сельского хозяйства Армении Армена Меграбяна, при поддержке Фонда виноградарства и виноделия Армении и организаций “Dynamic Development Group International”, “TOVMASYAN Exceptional Food and Beverage”, “Файнфуд” и “Велфлюжн”.