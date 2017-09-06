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Правительство Колумбии обратилось к повстанцам с предложением выдать тело Арсена Восканяна


Правительство Колумбии обратилось к повстанцам “Национальной освободительной армии” с предложением как можно скорее выдать тело гражданина РФ и РА Арсена Восканяна. Об этом сообщает  «Арменпресс» со ссылкой на агентство Reuters.

42-летний А. Восканян был взят в заложники в ноябре 2016 г. в колумбийской провинции Чоко. Он погиб при попытке бегства.

Пабло Белтран, ведущий переговоры с правительством о выдаче тела, заявил, что погибшего похоронили.

Продолжающаяся в Колумбии гражданская война за эти годы унесла жизни 220 000 человек, миллионы людей лишились крова.

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