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СМИ: самолетам США запрещен пролет в воздушном пространстве Ирана


Командующий иранской базой ПВО "Хатам аль-Анбия" генерал Амир Фарзад Эсмаили заявил, что авиации США, в том числе гражданской, запрещено пересекать воздушное пространство Ирана. Слова генерала приводит во вторник агентство Fars.

"Мы не может демонстрировать миру двойной стандарт поведения и вместо этого, например, мы говорим, что США - самонадеянная мировая держава, и мы не позволим американским самолетам, даже для перевозки пассажиров, пересекать воздушное пространство Исламской Республикой Иран, так как [Иран] против политики правительства [США]", - отметил Эсмаили.



 



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