Парламент Арцаха проведет специальное заседание, посвященное вступлению в должность президента Арцаха

5 сентября в Малом зале заседаний Национального совета Республики Арцаха председатель НС Ашот Гульян провел рабочее совещание с главами парламентских комиссий и фракций. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации НС Арцаха.

В ходе совещания Ашот Гульян представил депутатам ожидаемые направления парламентских работ, обратившись, в частности, к специаьному заседанию НС, созываемому по конституционному требованию. В связи с этим распространено заявление председателя НС, в котором, в частности, говорится:

“Имвя ввиду предусмотренный Конституцией срок для вступления в должность Президента республики и требования 10-й части статьи 149 закона Республики Арцаха “Регламент Национального собрания”, специальное заседание, посвященное вступлению в должность президента Республики Арцах будет созвано 7 сентября 2017 г в 12:00, в зале заседаний НС”.

Были обсуждены также вопросы подготовки к заседанию.

Напомним, что 19 июля 2017 г. на должности Президента Республики Арцах был переизбран Бако Саакян.