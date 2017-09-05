Сделана заявка на экспорт в Китай большой партии армянских алкогольных напитков

Фонды развития Армении и виноградарства и виноделия будут совместно продвигать на международные рынки местные вина и коньяки. Совместная декларация об этом сегодня подписана руководителями фондов Аваком Авакяном и Заруи Мурадян. Об этом «Арменпресс» сообщли в информационной службе Фонда развития Армении.

Первым шагом на этом поприще будет совместная организация участия армянских производителей в выставке «Prօwine China 2017» 14-16 ноября в Шанхае. Это одна из крупнейших международных выставок подобного рода, в которой в этом году примут участие 650 компаний из 37 стран. Ожидаются посещение 12 000 инвесторов, дистибьюторов и оптовых покупателей.

На выставке «Prօwine China 2017» в едином павильоне будет представлена продукция 15 производителей вин, коньяков и иных алкогольных напитков. Участие армянских компаний софинансируется в рамках государственного содействия.

На прошлой международной выставке вин при содействии Фонда развития Армении были заключены договора и уже поставляется продукция в Нидерланды, Бельгию, Англию, Германию и другие страны.

В прошлом году на авторитетном «MUNDUS VINI 20th Grand International Wine Awards» армянская продукция была удостоена 10 золотых и 13 серебряных медалей, что увеличило рынки сбыта.

Фонд развития Армении имеет большой опыт международных выставок. После каждой армянские делегации возвращаются с новыми заказами.

“Кроме «Prօwine China», моя команда готова и в дальнейшем способствовать вместе с партнерами лучшему представлению армянской продукции на внешних рынках”, - отметил исполнительный директор Фонда развития Армении Авак Авакян.

В этом с ним солидарна и также будет способствовать узнаваемости армянских брендов исполнительный директор Фонда виноградарства и виноделия Заруи Мурадян.