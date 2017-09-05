Число неверующих в Великобритании впервые превысило 50%

Данные проведенного в Великобритании опроса показывают, что более половины жителей страны - впервые в истории - не причисляют себя к последователям какой бы то ни было религии, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В опросе, проведенном Национальным центром социальных исследований Британии в прошлом году, приняли участие 2942 взрослых, из которых 53% в вопросе "религиозная принадлежность" выбрали вариант "никакой религии".

Среди людей в возрасте от 18 до 25 лет доля нерелигиозных еще выше - 71%.

Комментируя результаты опроса, епископ Ливерпульский отметил, что "не исповедовать никакую религию - не значит быть атеистом", а Бог и Церковь, по его словам "остаются актуальными".

Результаты опроса, озвученные в понедельник в эфире Би-би-си, показывают тенденцию к снижению религиозных убеждений в Великобритании.

Когда аналогичные исследования только начали проводиться, в 1983 году, лишь 31% респондентов заявили, что не принадлежат ни к одной конфессии.

В последнем опросе, проведенном по методу случайной выборки среди совершеннолетних жителей страны, респонденты должны были ответить на вопрос, считают ли они себя принадлежащими к определенной религии.

Почти две трети людей в возрасте от 25 до 34 лет заявили, что не религиозны, в то время как среди опрошенных в возрасте от 75 лет и старше о своей религиозности сообщили три четверти.