Семья Алиевых подкупала европейских политиков из тайного счета в 2,8 млрд. долларов

Правящая элита Азврбайджана два года распоряжалась средствами тайного фонда в 2,8 млрд долларов для подкупа европейских политиков с целью вынесения ими проазербайджанских решений, а также для приобретения ценных подарков. Как сообщает «Арменпресс», ссылаясь на BBC, эти сведения стали известны в результате расследования, предпринятого консорциумом европейской периодики и опубликованы Проектом освещения организованной преступности и коррупции (Organized Crime and Corruption Reporting Project) .

Суммы незаконно переводились в Великобританию через действующие и организовавшие теневую экономику компании. Подкупленным лицам, в том числе и политикам, платили за поддержку Азербайджана.

Нет доказательств, что все получатели знали о происхождении денег.

Тайный фонд под названием “Азербайджанская прачечная” действовал два года до 2014 г.

В отчете Проектом освещения организованной преступности и коррупции указывается, что хотя происхождение денег и не было известно, “есть достаточные доказательства об их связи с семейством Алиевых”.

Реакции официального Баку пока не последовало.

Отмечается, что большая часть денег ушла на оплату лоббистов, журналистов, политических деятелей и бизнесменов. Особо удачно прошла сделка в Парламентской ассамблее СЕ в 2013 г., при голосовании по крайне важной для Азербайджана резолюции. Это голосование по вопросу о политзаключенных в Азербайджане, сейчас по нему идет следствие, доклад по нему будет готов в конце 2017 г.

Компании по организации теневой деятельности, через которые проходила оплата действовали в Великобритании (две в Англии и две в Шотландии). Сейчас они ликвидированы.

Один из известных банков Европы - датский Danske Bank-ը, проводил выплаты через свой эстонский филиал. Банк признался, что недостаточно контролировал сомнительные переводы.

Из этого тайного фонда также оплачивалась учеба в частных заведениях детей азербайджанских семей, постоянно проживающих за рубежом.