Число жителей штата Техас, погибших в результате последствий урагана "Харви", возросло до 60 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press.

Согласно его данным, самое большое число жертв - 30 человек - погибли в Хьюстоне и его пригородах. По оценке мэра этого четвертого по величине города США Сильвестра Тернера, только на расчистку улиц от мусора и завалов потребуется до $100 млн. Стоимость восстановительных работ после наводнений в Техасе, вызванных "Харви", может составить до $180 млрд, заявил в воскресенье губернатор этого штата Грегг Эбботт.

Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса на ликвидацию последствий из федерального бюджета экстренное финансирование в размере $7,85 млрд. В связи с этим Эбботт выразил надежду на "понимание Конгрессом, что это будет лишь первым выделением средств на то, что обойдется гораздо дороже".