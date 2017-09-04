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В противопожарных работах в Бюраканском лесу работают 60 пожарных-спасателей


Служба спасения получила сигнал о том, что в лесу рядом с Бюраканом возник пожар. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС РА, на место происшествия отправились два боевых расчета и группа быстрого реагирования ЧС. Работами по тушению пожара руководит начальник управления региональной спасательной службы полковник А. Амирджанян.

По предварительным данным, сгорело около 20 га лесных и травянистых покрытий.

В 11.00 был обнаружен новый очаг возгорания, а в 12.09 на место прибыл еще орюдин боевой расчет.

В тушении пожара участвуют 60 пожарных-спасателей, 30 сотрудников лесного хозяйства, 25 сотрудников полиции и около 115 жителей сел Бюракан и Оргов.

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