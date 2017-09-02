РПА выберет следующего премьера РА – Армен Ашотян

РПА во главе с Сержем Саркисяном в 2018г. выберет кандидатуру следующего премьера РА.

Как передает Арменпресс, так заявил в беседе с журналистами председатель постоянного комитета НС РА по внешним отношениям Армен Ашотян.

«Правящая партия решит, кому быть следующим премьером, а лидер этой партии – Серж Саргсян. Иными словами, под его руководством и будет избран следующий глава правительства», - сказал Ашотян.