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РПА выберет следующего премьера РА – Армен Ашотян


РПА во главе  с Сержем Саркисяном в 2018г.  выберет кандидатуру следующего премьера РА.

Как  передает Арменпресс, так  заявил в  беседе с журналистами председатель постоянного комитета НС РА  по внешним отношениям  Армен Ашотян.

«Правящая партия  решит, кому  быть следующим премьером, а лидер этой партии – Серж Саргсян. Иными словами, под его руководством и будет избран следующий  глава  правительства», - сказал Ашотян.  

 



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