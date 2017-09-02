Президент РФ Владимир Путин не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет. Участие президента РФ не планируется", — сказал он.

Генассамблея ООН откроется 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждения общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.

Агентство Рейтер сообщило в субботу, что президент США Дональд Трамп, который собирается выступить на ГА ООН с речью, планирует обсудить в Нью-Йорке 18 сентября с мировыми лидерами реформу ООН.