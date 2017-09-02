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Продолжаются работы по купированию огня в Хосровском заповеднике


Продолжаются работы  по купированию пожара  в  Хосровском заповеднике, начавшемся 1 сентября. На месте  работают 40 спасателей и 15 сотрудников заповедника.

Как  передает Арменпресс, об этом сказал в беседе с журналистами замминистра ЧС РА Давид Карапетян.

«Речь идет о небольшом участке. Ситуация  под контролем, и, думаю, за короткое  время риск  распространения  огня  будет исключен», - сказал замминистра.

По его словам, небольшая трудность состоит в сложном рельефе  заповедника, но министерство делает все для  купирования  огня.



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