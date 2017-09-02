Продолжаются работы по купированию огня в Хосровском заповеднике

Продолжаются работы по купированию пожара в Хосровском заповеднике, начавшемся 1 сентября. На месте работают 40 спасателей и 15 сотрудников заповедника.

Как передает Арменпресс, об этом сказал в беседе с журналистами замминистра ЧС РА Давид Карапетян.

«Речь идет о небольшом участке. Ситуация под контролем, и, думаю, за короткое время риск распространения огня будет исключен», - сказал замминистра.

По его словам, небольшая трудность состоит в сложном рельефе заповедника, но министерство делает все для купирования огня.