Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 1 сентября подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской Республики, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны НКР Айк Хачатрян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги". Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР.