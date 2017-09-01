В Арцахе взрывом мины был смертельно ранен военнослужащий

В одной из воинских частей, дислоцированных в восточном направлении АО Арцаха, 1-го сентября, в районе 11:50, взрывом мины был смертельно ранен военнослужащий Айк Гагикович Хачатрян, 1998 г.р. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха.

Для выяснения обстоятельств инцидента ведется расследование.

МО Арцаха выражает соболезнования семье, родным и сослуживцам погибшего и делит с ними скорбь утраты.