Марка Guess «набила» татуировки на одежде
Американская марка Guess представила новую капсульную коллекцию одежды. Источником вдохновения для ее создания для дизайнеров послужили традиционные татуировки. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.
В коллекцию вошли джинсы, футболки, платья и кардиганы с декоративными нашивками в виде роз и тигров в японском стиле. Новинки будут представлены в фирменных магазинах,цены на них пока не называются.
Компании Guess, основанной в 1981 году, принадлежит 1,2 тысячи магазинов по всему миру. Под этим брендом продается женская и мужская одежда, а также обувь, аксессуары и парфюмерия.
Летом 2016 года марка представила первую капсульную коллекцию экологичной джинсовой одежды. При ее создании использовалась специальная технология, при которой задействовано меньшее количество химикатов. Материалы для подкладки в одежде сделаны из переработанных пластиковых бутылок.