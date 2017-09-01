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В первенстве мира по юношеской греко-римской борьбе примут участие 5 спортсменов из Армении


В первенстве мира по юношеской греко-римской борьбепримут участие 5 спортсменов из Армении. Как передает «Арменпресс», в этом году первенство мира по юношеской греко-римской борьбе состоится в Афинах.

В сборной Армении будут выступать Айк Асатрян (50 кг), Шант Хачатрян (63 кг), Саргис Тадевосян (69 кг), Давид Погосян (76 кг), Тигран Амбарцумян (85 кг).

Первенство мира по юношеской греко-римской борьбе состоится 4-10-го сентября.

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