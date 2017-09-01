Из здания Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении эвакуировали персонал.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, на месте ведутся работы по обнаружению предполагаемо заложенной бомбы.

1-го сентября, в 10:26, в полиции Армении был получен сигнал о бомбе, заложенной в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий на площади Республики. На место выехали боевой расчет, группа реагирования Центра кризисного управления МЧС Армении, спасатели и группа саперов. Пока о других деталях происшествия неизвестно.