Образованный гражданин – залог процветания и свободы государства: председатель НС Армении
Председатель НС Армении Ара Баблоян поздравил всех с Днем знаний. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.
В поздравительном послании председателя НС Армении Ара Баблояна ко Дню знаний сказано:
«Дорогие школьники и студенты, педагоги, родители и первоклассники,
от души и с наилучшими пожеланиями поздравляю вас с новым учебным годом и Днем знаний!
Особые поздравления тем, кто впервые переступает порог учебного заведения, кто начинает свою деятельность на стезе педагогики и образования.
Физически и духовно здоровый, образованный гражданин – залог процветания и свободы государства. Качественное образование – один из приоритетов нашего государства и общества. Это наш стратегический ресурс, который мы должны неуклонно развивать.
Желаю всем, чтобы школа и ВУЗ стали для вас не только местом, где встречаются обучающий и учащийся, но и местом искренней дружбы и товарищества, самовыражения и раскрытия своих возможностей.Желаю всем здоровья, успеха и всего наилучшего».