Образованный гражданин – залог процветания и свободы государства: председатель НС Армении

Председатель НС Армении Ара Баблоян поздравил всех с Днем знаний. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В поздравительном послании председателя НС Армении Ара Баблояна ко Дню знаний сказано:

«Дорогие школьники и студенты, педагоги, родители и первоклассники,

от души и с наилучшими пожеланиями поздравляю вас с новым учебным годом и Днем знаний!

Особые поздравления тем, кто впервые переступает порог учебного заведения, кто начинает свою деятельность на стезе педагогики и образования.

Физически и духовно здоровый, образованный гражданин – залог процветания и свободы государства. Качественное образование – один из приоритетов нашего государства и общества. Это наш стратегический ресурс, который мы должны неуклонно развивать.

Желаю всем, чтобы школа и ВУЗ стали для вас не только местом, где встречаются обучающий и учащийся, но и местом искренней дружбы и товарищества, самовыражения и раскрытия своих возможностей.

Желаю всем здоровья, успеха и всего наилучшего».