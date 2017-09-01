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Образованный гражданин – залог процветания и свободы государства: председатель НС Армении


Председатель НС Армении Ара Баблоян поздравил всех с Днем знаний. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В  поздравительном послании председателя НС Армении Ара Баблояна ко Дню знаний сказано:

«Дорогие школьники и студенты, педагоги, родители и первоклассники, 
от души и с наилучшими пожеланиями поздравляю  вас с новым учебным годом и Днем знаний!
Особые поздравления тем, кто впервые переступает порог учебного заведения, кто начинает свою деятельность на стезе педагогики и образования.

Физически и духовно здоровый, образованный гражданин – залог процветания и свободы государства. Качественное образование – один из приоритетов нашего государства и общества. Это наш стратегический ресурс, который мы должны неуклонно развивать.

Желаю всем, чтобы школа и ВУЗ стали для вас не только местом, где встречаются обучающий и учащийся, но и местом искренней дружбы и товарищества, самовыражения и раскрытия своих возможностей.

Желаю всем здоровья, успеха и всего наилучшего».

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