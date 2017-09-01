Каждый ребенок имеет право на качественное инклюзивное образование: видеообращение Генриха Мхитаряна

Посол доброй воли, капитан сборной Армении и полузащитник «Манчестер юнайтед» Генрих Мхитарян в видеообращении, выпущенном ЮНИСЕФ к новому учебному году, приветствовал детей с ограниченными возможностями, подчеркнув важность инклюзивного образования для них – самых изолированных и ранимых детей.

Как передает «Арменпресс», в видеообращении Генриха Мхитаряна – его встреча с детьми, которая состоялась в июне, в которой он рассказывает о себе.

«Каждый ребенок, независимо от своих возможностей, имеет право на качественное инклюзивное образование»,- сказал Генрих Мхитарян. - «Не его возможностями или беспомощностью решается, чего он может достичь в жизни».