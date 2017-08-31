ОБСЕ будет стремиться продолжать свое взаимодействие с Арменией: закрылся ереванский офис

С сегодняшнего дня ОБСЕ закрывает свое представительство в Ереване. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ОБСЕ, организация будет стремиться продолжать свое взаимодействие с Арменией в соответствии с существующими обязательствами ОБСЕ

«Организация открыла свое представительство в Армении в 2000 году. За годы своей деятельности офис ОБСЕ в Ереване и его преданный персонал способствовали осуществлению принципов и обязательств ОБСЕ, успешно проводили операции и реализовывали ценные проекты во всех трех сферах безопасности ОБСЕ - военно-политическое, экономическое и экологическое и гуманитарное и права человека.

Деятельность ОБСЕ в стране включала, в частности, помощь в проведении реформ в полиции, содействие экологически безопасному управлению природными ресурсами, поддержку рационализации национальных нормативных рамок, влияющих на предпринимательскую деятельность, а также поддержку в разработке и осуществлении реформ, затрагивающих систему правосудия и управления выборами.

Закрытие Офиса ОБСЕ в Ереване произошло после месяцев переговоров и широких усилий председательства Германии в ОБСЕ в 2016 году и австрийского председательства ОБСЕ в 2017 году в целях достижения консенсуса между государствами-участниками ОБСЕ о продлении мандата офиса», - говорится в заявлении офиса.