По итогам командного медального зачета, Армения заняла в Универсиаде 26-е место

По итогам командного медального зачета, Армения заняла в Универсиаде, завершившейся в Тайпее, 26-е место.

Как передает «Арменпресс» , сборная Армении завоевала на Универсиаде, завершившейся в Тайпее, 3 золотые, 1 серебраную и 2 бронзовые медали и заняла 26-е место среди 131 стран. Больше всего медалей у сборной Японии – 101.