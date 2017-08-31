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По итогам командного медального зачета, Армения заняла в Универсиаде 26-е место


По итогам командного медального зачета, Армения заняла в Универсиаде, завершившейся в Тайпее,  26-е место.

Как передает «Арменпресс», сборная Армении завоевала на Универсиаде, завершившейся в Тайпее, 3 золотые, 1 серебраную и 2 бронзовые медали и заняла  26-е место среди  131 стран. Больше всего медалей у сборной Японии – 101.

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