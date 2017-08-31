По итогам командного медального зачета, Армения заняла в Универсиаде 26-е место
По итогам командного медального зачета, Армения заняла в Универсиаде, завершившейся в Тайпее, 26-е место.Как передает «Арменпресс», сборная Армении завоевала на Универсиаде, завершившейся в Тайпее, 3 золотые, 1 серебраную и 2 бронзовые медали и заняла 26-е место среди 131 стран. Больше всего медалей у сборной Японии – 101.
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