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ВС Азербайджана открыли огонь на границе с Арменией в ходе мониторинга ОБСЕ: Тигран Балаян


В ходе мониторинга в Тавушской области РА, проводимого миссией ОБСЕ 31-го августа на государственной границе Армении и Азербайджана, азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня и открыли огонь. Как передает «Арменпресс», об этом пишет в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

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