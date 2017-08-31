ВС Азербайджана открыли огонь на границе с Арменией в ходе мониторинга ОБСЕ: Тигран Балаян



В ходе мониторинга в Тавушской области РА, проводимого миссией ОБСЕ 31-го августа на государственной границе Армении и Азербайджана, азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня и открыли огонь. Как передает «Арменпресс» , об этом пишет в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.