Трамп пообещал, что при нем американцы полюбят работу

Президент США Дональд Трамп считает, что при его президентстве люди с радостью начнут ходить на работу, получая там "жирные, красивые чеки", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Миллионы граждан, у которых сейчас проблемы, перейдут от социального обеспечения к работе. Они будут с радостью просыпаться, с радостью идти на работу, им понравится зарабатывать там большие, жирные, красивые чеки на зарплату", — сказал Трамп, выступая в Миссури. Выступление Трампа транслировал сайт Белого дома.

"За последние 10 лет темпы роста нашей экономики составляли только 2%. Посмотрите на другие страны и их ВВП. И они недовольны, когда (рост экономики) у них 7, 8, 9%. Так что мы это изменим", — сообщил американский президент.

Трамп ответил, что сейчас стало известно, что рост экономики США составил 3%.

"Если мы достигнем постоянного роста в 3%, то это значит 12 миллионов новых рабочих мест и 10 триллионов долларов для новой экономической деятельности в ближайшее десятилетие. И мы можем достичь гораздо большего, чем 3%. Нет причин, по которым мы не должны это сделать", — отметил президент США.