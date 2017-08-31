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В центре Вашингтона появилась большая надувная крыса с внешностью Трампа


Большая надувная крыса с внешностью, напоминающей президента США Дональда Трампа, установлена в среду в одном из скверов в центре Вашингтоне неподалеку от Белого дома. Вокруг фигуры в течение дня собирались туристы и местные жители, чтобы сфотографироваться или сделать селфи, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Автором куклы, рост которой составляет 4,5 м, является нью-йоркский галерист Джон Пост Ли. "Я хотел сделать нечто значимое", - рассказал он о своей идее создания куклы газете The Washington Post. "Я пытаюсь правдиво отразить то, как ведет себя этот человек", - сказал Ли.

Примечательно, что Ли разместил фигуру в вашингтонском сквере Дюпон-Серкл на законных основаниях, прежде согласовав свою акцию с Национальной парковой службой, в ведение которой входят парки, заповедники, памятники и многие городские скверы.



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