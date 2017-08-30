В Гюмри откроется школа программирования “Яндекс”

В технологическом центре Гюмри откроется школа программирования “Яндекс”. Это совместная программа “Яндекс” и фонда “Инкубатор предприятий”. В 9-11 классах школы ученики ознакомятся с программированием и для них откроются перспективы работы в сфере информационных технологий. Это будет второй учебной программой “Яндекса” в Армении.

Первая школа программирования была открыта в Ванадзоре в 2016 году, сейчас там обучаются 26 учеников. В школе Гюмри будут 2 группы по 14 учеников. Обучение бесплатное, на армянском языке. Преподавать будут местные специалисты, которые прошли переподготовку в “Яндексе”. Для поступления не нужно знаний программирования, во время тестирования преподаватели, в основном, будут проверять способности к логическому мышлению. Занятия начнутся в октябре и продолжатся 7 месяцев. Ученики ознакомятся с основами программирования на примере языка Python. Это распространенный и быстро развивающийся язык, который применяют, например, Yandex.Taxi, YouTube, Facebook и Instagram.

“Эта программа очень важна для Ширака, поскольку школьники в очередной раз получат возможность бесплатно обучаться программированию и вступать в сферу информационных технологий. Важно также то, что специалисты отобраны в Гюмри и имеют возможность преподавать программу, использую опыт специалистов “Яндекс””, - отметила бизнес-менеджер центра Гюмри АмалиятЕгоян.