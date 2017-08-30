В Челябинской области расстреляли предпринимателя

В городе Магнитогорск Челябинской области неизвестный расстрелял предпринимателя. Как передает Арменпресс, об этом в среду, 30 августа, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального следственного управления СКР Владимир Шишков.

По его словам, накануне вечером около одного из домов по улице Строителей обнаружили тело 36-летнего бизнесмена с огнестрельными ранениями. «Сейчас устанавливается личность подозреваемого и идет его активный розыск», — сказал Шишков. Он добавил, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, поздно вечером 29 августа предприниматель Камо Арутюнян подъехал к своему дому и направился к подъезду. «В этот момент к нему подошел неизвестный. По словам свидетелей между мужчинами состоялся короткий разговор на повышенных тонах. Затем неизвестный достал пистолет и открыл огонь, выпустив не менее 10 пуль», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

От полученных ранений Арутюнян скончался на месте происшествия, а неизвестный скрылся. По основной версии, причиной убийства стал конфликт из-за бизнеса: жертва и убийца были ранее знакомы. Однако проверяются и другие возможные мотивы, уточнил источник «Ленты.ру».

По данным местных СМИ, Камо Арутюнян был одним из руководителей армянской диаспоры Магнитогорска.