Улица Ленинградян не будет переименована: Тарон Маргарян

Улица Ленинградян не будет переименована, поскольку Санкт-Петербург и Ереван являются городами-побратимами. Кроме того, жители привыкли уже к этому названию. Вопрос переименования улиц будет обсужден после изучения законодательства и мнений общественности и ученых. Как сообщает «Арменпресс» об этом 30 августа, на встрече с журналистами сказал мэр Еревана Тарон Маргарян.

“Фракция “Елк” всего два дня назад представила свое предложение о переименовании улиц. Должно быть также общественное мнение, общественные обсуждения и обоснование специалистов. Мы должны также изучить законодательство, чтобы понять какие из улиц и когда можем переименовать. После этого Республиканская партия выскажет свое мнение”, - сказал мэр.

“Мы сотрудничаем с Санкт-Петербургом, мы города-побратимы и не намерены переименовывать улицу Ленинградян. У нас также есть общая с этим городом история. Поскольку эта улица уже десятки лет так называется, жители к названию привыкли, мы не считаем целесообразным ее переименовывать”, - сказал Маргарян.