Визит Эрдогана в Азербайджан откладывается

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан откладывается. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанское агентство АПА, об этом сообщил посолл Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

О причинах откладывания не сообщается. Отмечено лишь, что визит состоится в ближайшее время.

Эрдоган должен был посетить Азербайджан 10-11 сентября. Ожидалось провести во время визита заседание Совета стратегического сотрудничества Азербайджан-Турция на высшем уровне.