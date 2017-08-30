Визит Эрдогана в Азербайджан откладывается
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан откладывается. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанское агентство АПА, об этом сообщил посолл Турции в Азербайджане Эркан Озорал.
О причинах откладывания не сообщается. Отмечено лишь, что визит состоится в ближайшее время.Эрдоган должен был посетить Азербайджан 10-11 сентября. Ожидалось провести во время визита заседание Совета стратегического сотрудничества Азербайджан-Турция на высшем уровне.
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