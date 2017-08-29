Макрон учредил должность специального посла по урегулированию миграционного кризиса

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначит специального посла, который займется решением вопросов, связанных с урегулированием миграционного кризиса.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом он сообщил во вторник во время выступления на ежегодном совещании французских послов в Париже.

"Франция уделяет особое значение миграционной проблеме, - сказал Макрон. - В этой связи я назначу специального посла по урегулированию кризиса в этой сфере". Президент уточнил, что "посол займется координацией всех переговоров, связанных с миграционными вопросами".

"Принимать мигрантов - наш гуманитарный долг. Это дело чести", - заявил Макрон, обращаясь к дипломатам, собравшимся в Елисейском дворце. По его словам, "миграционная проблема стала одним из главных вызовов, с которыми столкнулись в последние годы многие страны".





