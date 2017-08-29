Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Республики Молдова Игорю Додону по случаю Дня независимости
Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Республики Молдова Игорю Додону по случаю национального праздника страны – Дня независимости. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
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