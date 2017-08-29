Национальная сборная Армении начала подготовку к отборочным матчам с командами Румынии и Дании

Национальная сборная Армении в аванской футбольной академии начала подготовку к отборочным матчам ЧМ-2018 против команд Румынии и Дании. В стане сборной находятся 23 футболиста. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФФА.

Вратари

Арсен Бегларян, «Алашкерт»

Григор Меликсетян, «Гандзасар-Капан»

Гор Манукян, «Пюник»

Защитники

Левон Айрапетян, «Пюник»

Армен Манучарян, «Пюник»

Гагик Дагбашян, «Алашкерт»

Тарон Восканян, «Неа Саламис» (Кипр)

Вараздат Ароян, «Урал» (Россия)

Гаэль Андонян, «Марсель» (Франция)

Камо Оганесян, «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь)

Оганес Амбарцумян, «Вардар» (Македония)

Полузащитники

Артак Едигарян, «Алашкерт»

Артак Григорян, «Алашкерт»

Давид Маноян, «Неа Саламис» (Кипр)

Гор Малакян, «Сталь» (Украина)

Эдгар Малакян, «Сталь» (Украина)

Маркос Пиззелли, «Аль-Шабаб» (Саудовская Аравия)

Генрих Мхитарян, «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Арас Озбилиз, «Бешикташ» (Турция)

Армен Амбарцумян, «Факел» (Россия)

Нападающие

Артур Саркисов, «Енисей» (Россия)

Саркис Адамян, «Ян Регенсбург» (Германия)

Тигран Барсегян, «Вардар» (Македония)

Руслан Корян присоединится к сборной вечером 28-го августа. 29-го и 30-го августа сборная проведет тренировки, а утром 31-го августа отправится в Бухарест.

Матч Румыния – Армения состоится 1-го сентября в Бухаресте и начнется в 22:45 по ереванскому времени.

Матч Армения – Дания состоится 4-го сентября на «Республиканском» стадионе и начнется в 20:00.