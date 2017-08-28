Духовные лидеры Армении и Азербайджана не могут оказать серьезное влияние на процесс урегулирования карабахского конфликта: политолог

Процесс урегулирования карабахского конфликта – политический процесс, соответственно, духовные лидеры Армении и Азербайджана не могут оказать серьезное влияние на процесс урегулирования карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал политолог Александр Искандарян, комментируя сообщение о намеченной на начало сентября встрече католикоса Гарегина Второго и председателя Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюра Пашазаде в Москве.

«Не думаю, что духовные лидеры Армении и Азербайджана могут оказать серьезное влияние на процесс урегулирования карабахского конфликта. Процесс урегулирования карабахского конфликта – политический процесс, соответственно, духовные лидеры Армении и Азербайджана не могут оказать серьезное влияние на процесс урегулирования карабахского конфликта. Духовные лидеры Армении и Азербайджана периодически встречаются, однако это не может оказать серьезное влияние на процесс урегулирования карабахского конфликта»,- сказал политолог Александр Искандарян.

Католикос Гарегин Второй и председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в сентябре встретятся в Москве. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал директор информационной системы Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

«По предварительным сведениям, встреча состоится в Москве, 8-го сентября. Будут обсуждаться вопросы карабахского конфликта и мира в регионе»,- сказал директор информационной системы Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

Встреча организована при посредничестве патриарха РПЦ Кирилла.