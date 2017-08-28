Политолог считает вероятность подписания нового соглашения о сотрудничестве между Арменией и ЕС высокой

Вероятность того, что в ноябре состоится подписание нового соглашения о сотрудничестве между Арменией и ЕС, высока. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал политолог Александр Искандарян, отметив, что препятствий этому он не видит.

«Насколько я осведомлен, в данный момент стороны ведут переговоры по техническим вопросам, и политических разногласий между сторонами нет»,- сказал политолог Александр Искандарян.

21-го марта сего года Армения и Европейский Союз парафировали новое соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, 21 марта министр иностранных дел Эдвард Налбандян встретился с директором Европейской службы внешнеполитической деятельности по странам Восточного партнерства, Центральной Азии, России, регионального сотрудничества и ОБСЕ Люком Девином и руководителем подразделения генерального директората по торговле Европейской комиссии Петросом Сурмелисом.

Министр Налбандян поприветствовал визит гостей в Армению в связи с парафированием соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, и выразил уверенность в том, что документ откроет новую страницу в отношениях Армении с ЕС и государствами-членами Евросоюза.

Эдвард Налбандян заявил, что соглашение будет подписано в течение этого года, добавив, что оно будет отражать глубину, уровень и объем отношений между Арменией и ЕС. Он подчеркнул, что в документе подчеркивается важное значение сотрудничества с ЕС для Армении.

После встречи состоялась церемония парафирования Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. От имени Армении документ подписали главный переговорщик, заместитель министра иностранных дел Карен Назарян и первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Гарегин Мелконян. От имени ЕС документ подписали Люк Девин и Петрос Сурмелис.

Президент Армении Серж Саргсян и президент Европейского совета Дональд Туск 27 февраля объявили в Брюсселе о завершении переговоров вокруг соглашения о комплексном и расширенном партнёрстве ЕС-Армения.

«Это новое соглашение расширит круг наших отношений, учитывая новые глобальные политические и экономические интересы, которые мы разделяем и те вызовы, которые мы хотим вместе преодолеть. Мы ожидаем более тесного сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт и окружающая среда, для новых возможностей и расширенного оборота торговли и инвестиций во благо наших граждан», - подчеркнул Туск.