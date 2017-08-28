Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву
Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в связи с 25-летием со дня установления дипломатических отношений между Арменией и Казахстаном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
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