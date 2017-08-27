В МВД Грузии рассказали об аварийной посадке Ми-8  

Вертолет Ми-8, с которым произошла авария в Боржомском ущелье, совершил аварийную посадку на воду, пилоты действовали согласно инструкции, заявил в воскресенье журналистам министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили.

"Пилоты были вынуждены сажать аппарат на воду, после чего вертолет не сохранил равновесие и перевернулся на бок", - сказал он, отметив, что пилоты смогли своими действиями предотвратить большую трагедию.

"Главное, что все трое пилотов целы", - как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, заявил глава МВД.

Вертолет Ми-8 пограничной полиции МВД Грузии принимал участие в тушении природных пожаров. Инцидент с воздушным судном произошел во время сбора воды из искусственно созданного на реке Гуджарула бассейна.

Как сообщил Мгебришвили, два дня назад вертолет проходил необходимую техническую проверку. "У вертолета проблем не было, а что произошло, это, думаю, в ближайшее время выяснят эксперты", - заявил министр.

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