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Президент Серж Саргсян посетил учебно-спортивный комплекс СДЕ «Юный еркрапа»


26 августа президент Серж Саргсян посетил учебно-спортивный комплекс СДЕ Юный еркрапа» в Гегаркуникской области.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президент поздравил ребят с успешным окончанием сборов.

Серж Саргсянознакомился с проделанной  на  территории комплекса работой, с буднями лагеря, побывал на некоторых занятиях.

Президент возложил цветы  к хачкару - мемориалу  жертв  Геноцида армян, который  находится на территории лагеря. 

Президенту  доложили, что в 2017г.  лагерь принял три  поколения еркрапа – 14 смен, и в каждой – 450 юных еркрапа, 50 молодых и 30 взрослых. В работу  лагеря  вовлечены  специалисты  из всех административных округов  Еревана, областей  республики, Арцаха, диаспоры.

Вечером президент посетит  лагерь «Базе» в  Котайкской области.



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