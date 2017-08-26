26 августа президент Серж Саргсян посетил учебно-спортивный комплекс СДЕ Юный еркрапа» в Гегаркуникской области.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент поздравил ребят с успешным окончанием сборов.

Серж Саргсянознакомился с проделанной на территории комплекса работой, с буднями лагеря, побывал на некоторых занятиях.

Президент возложил цветы к хачкару - мемориалу жертв Геноцида армян, который находится на территории лагеря.

Президенту доложили, что в 2017г. лагерь принял три поколения еркрапа – 14 смен, и в каждой – 450 юных еркрапа, 50 молодых и 30 взрослых. В работу лагеря вовлечены специалисты из всех административных округов Еревана, областей республики, Арцаха, диаспоры.

Вечером президент посетит лагерь «Базе» в Котайкской области.