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Армения приветствует признание Геноцида армян штатом Айова


Армения  приветствует признание  Геноцида армян штатом Айова.

Как  передает Арменпресс, такая запись появилась на официальном сайте  МИД РА  в  Twitter.

«Мы приветствуем признание  Геноцида армян штатом Айова, принятое резолюцией губернатора  штата», - написано в Twitter.

24 августа губернатор Айовы Ким Рейнолдс подписал соответствующую резолюцию по признанию факта Геноцида армян.

Айова стала 47-ым штатом, признавшим Геноцид армян.



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