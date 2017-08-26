Армения приветствует признание Геноцида армян штатом Айова.

Как передает Арменпресс, такая запись появилась на официальном сайте МИД РА в Twitter.

«Мы приветствуем признание Геноцида армян штатом Айова, принятое резолюцией губернатора штата», - написано в Twitter.

24 августа губернатор Айовы Ким Рейнолдс подписал соответствующую резолюцию по признанию факта Геноцида армян.

Айова стала 47-ым штатом, признавшим Геноцид армян.