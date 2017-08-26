Армения приветствует признание Геноцида армян штатом Айова
15:03, 26 Август, 2017
Армения приветствует признание Геноцида армян штатом Айова.
Как передает Арменпресс, такая запись появилась на официальном сайте МИД РА в Twitter.
«Мы приветствуем признание Геноцида армян штатом Айова, принятое резолюцией губернатора штата», - написано в Twitter.
24 августа губернатор Айовы Ким Рейнолдс подписал соответствующую резолюцию по признанию факта Геноцида армян.
Айова стала 47-ым штатом, признавшим Геноцид армян.
- Международная ассоциация геноцидологов осуждает политику австралийской сети
телевещания SBS в вопросе Геноцида армян
- Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер посетил Мемориал жертвам Геноцида
армян в Цицернакаберде
- Валенсия признала Геноцид армян и призвала правительство Испании последовать ее
примеру
- Роберт Фиск прошел в Айнтапе по следам Геноцида армян
Он рассказывает, что в те времена большинство населения Айнтапа – 32 тысячи человек, были армяне, которых в 1915 году погнали в сирийские города, ограбив их и забрав имущество церкви
- Израиль, возможно, признает Геноцид армян, однако необходимо вести серьезную
работу: Александр Цинкер
Бывший депутат Кнессета, основатель межпарламентской дружбы с Арменией Александр Цинкер думает, что Израиль, возможно, признает Геноцид армян, однако для этого необходимо вести серьезную работу.