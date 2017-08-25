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Стартует Чемпионат мира по боксу


Сборная Армении по боксу уже в Германии, куда она прибыла под руководством главного тренера сборной Давида Торосяна, чтобы принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Гамбурге. Как передает «Арменпресс»,  24-го августа состоялась жеребьевка, а 25-го августа начнутся состязания.

Чемпион Европы 2017 года Ованес Бачков, 64 кг, начнет борьбу со второго круга. Карен Тонаканян, 60 кг, встретится с представителем Австрии Гарри Гарсидом.

Чемпионат мира по боксу завершится 3-го сентября.

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