Стартует Чемпионат мира по боксу
Сборная Армении по боксу уже в Германии, куда она прибыла под руководством главного тренера сборной Давида Торосяна, чтобы принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Гамбурге. Как передает «Арменпресс», 24-го августа состоялась жеребьевка, а 25-го августа начнутся состязания.
Чемпион Европы 2017 года Ованес Бачков, 64 кг, начнет борьбу со второго круга. Карен Тонаканян, 60 кг, встретится с представителем Австрии Гарри Гарсидом.Чемпионат мира по боксу завершится 3-го сентября.
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