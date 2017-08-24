Шармазанов о встрече Саргсян-Путин: Россия – важнейший союзник Армении

В последние годы армяно-российские отношения динамично развиваются по всем направлениям.

В беседе с Арменпресс такое мнение высказал вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов, комментируя встречу в Сочи президентов Армении и России Сержа Саргсяна и Владимира Путина.

«Встреча Сержа Саргсяна и Владимира Путина в Сочи была встречей президентов стран-союзников - Армении и России. Она охватила круг вопросов, представляющих взаимный интерес в разных областях – военной, военно-политической, экономической, гуманитарной и др. Россия – важнейший союзник Армении, и необходимо отметить, что армяно-российские отношения динамично развиваются по всем направлениям», - отметил Шармазанов.

Вице-спикер считает нормальным, что президенты обсудили проблему урегулирования карабахской проблемы и ситуацию в регионе.

«Это вполне естественно по двум, по крайней мере, причинам: во-первых, Россия – наш союзник и мы вместе в ОДКБ. Во-вторых, Россия – одна из трех сопредседателей Минской группы и играет стержневую роль в урегулировании карабахской проблемы», - сказал Эдуард Шармазанов.