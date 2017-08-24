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Шармазанов о встрече Саргсян-Путин: Россия – важнейший союзник Армении


В  последние  годы  армяно-российские  отношения динамично развиваются  по всем направлениям.

В беседе с Арменпресс такое  мнение  высказал вице-спикер НС РА  Эдуард Шармазанов, комментируя встречу  в  Сочи президентов  Армении и России Сержа Саргсяна  и Владимира  Путина. 

«Встреча  Сержа Саргсяна  и Владимира  Путина в  Сочи была  встречей президентов стран-союзников - Армении и России. Она  охватила круг вопросов, представляющих взаимный  интерес в  разных областях – военной, военно-политической, экономической, гуманитарной  и др. Россия – важнейший союзник  Армении, и необходимо отметить, что армяно-российские  отношения динамично развиваются  по всем направлениям», - отметил Шармазанов.

Вице-спикер считает нормальным, что президенты обсудили проблему  урегулирования карабахской  проблемы  и ситуацию в  регионе.

«Это вполне естественно по двум, по крайней мере, причинам: во-первых, Россия – наш союзник и мы вместе  в  ОДКБ. Во-вторых, Россия – одна из трех сопредседателей Минской  группы и играет стержневую роль в  урегулировании карабахской  проблемы», - сказал Эдуард Шармазанов.



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