Армения и Туркменистан укрепят сотрудничество в вопросах способствования глобальному миру

Визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Ереван, предпринятый в эти дни по приглашению президента Армении Сержа Саргсяна, начался вечером 23-го августа. 24-го августа в резиденции президента Армении состоялась официальная церемония встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, после чего состоялась их беседа с глазу на глаз. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В ходе беседы с журналистами по завершении встречи, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова отметил:

«Озвученные нами на международных площадках вопросы всеобщего характера, например, касающиеся установления в мире стабильности и обеспечения безопасности, энергетической безопасности, стабильного транспорта и развития транспортных коридоров, тем более, что по ним приняты соответствующие резолюции ООН, мы перенесем и на платформы других авторитетных международных организаций, – ООН, ОБСЕ, СНГ и других.

Мы готовы развивать партнерство как в 2-стороннем формате, так и в рамках международных организаций ООН, ОБСЕ, СНГ и других».