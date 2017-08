Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 8

Корпорация Samsung представила в среду свой новый смартфон Galaxy Note 8. Презентация новинки состоялась в Нью-Йорке, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Устройство имеет 6,3-дюймовый экран с загнутыми краями. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon и 6 ГБ оперативной памяти. Минимальный объем встроенной памяти составит 64 ГБ.

Одной из главных особенностей смартфона является основная камера с двойным объективом с разрешением 12 мегапикселей и оптической стабилизацией. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 мегапикселей.

Корпус Galaxy Note 8 сделан из металла и стекла, защищен от проникновения воды и обладает повышенными противоударными качествами. Он доступен в черном, желтом и синем цветах.

Новинка поступит в продажу в США 15 сентября по цене от $930.

Introducing the #GalaxyNote8. The phone that defined big, just got bigger. https://t.co/a0J1nEqrZ9 pic.twitter.com/Kfh39dxVDi