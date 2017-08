Samsung-ը ներկայացրել Է Galaxy Note 8 նոր սմարթֆոնը

ԵՐԵՎԱՆ, 24 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Samsung կորպորացիան օգոստոսի 23-ին ներկայացրել Է իր Galaxy Note 8 նոր սմարթֆոնը: Նորույթի շնորհանդեսը տեղի Է ունեցել Նյու Յորքում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը:

Սարքն ունի 6,3-դյույմանոց Էկրան՝ շեղ կողերով: Սմարթֆոնը հանդերձված Է Snapdragon ութմիջուկանոց պրոցեսորով եւ 6 ԳԲ գործառական հիշողությամբ: Ներսարված հիշողության նվազագույն ծավալը կկազմի 64 ԳԲ:

Սմարթֆոնի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը հիմնական խցիկն Է՝ կրկնակի օբյեկտիվով՝ 12 մեգափիքսել լուծաչափով եւ օպտիկական կայունացմամբ: Ճակատային խցիկի լուծաչափը կազմում Է 8 մեգափիքսել:

Galaxy Note 8-ի կորպուսը պատրաստված Է մետաղից եւ ապակուց, պաշտպանված Է ջրի ներթափանցումից եւ ունի բարձր հակահարվածային հատկություններ: Այն մատչելի Է սեւ, դեղին եւ կապույտ գույներով:

ԱՄՆ-ում նորույթը վաճառքի կհանվի սեպտեմբերի 15-ին, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

Introducing the #GalaxyNote8. The phone that defined big, just got bigger. https://t.co/a0J1nEqrZ9 pic.twitter.com/Kfh39dxVDi