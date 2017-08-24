Заявление Ричарда Хогланда стало холодным душем для Баку: карабахская проблема длилась десятилетия

Карабахская проблема продолжалась десятилетия – если не века. Как передает «Арменпресс», об этом сказал временный сопредседатель Минской группе ОБСЕ Ричард Хогланд во время встречи с журналистами в пресс-клубе в Вашингтоне, как сообщает «Голос Америки». «Эта проблема началась не со времени приобретения независимости бывшими советскими республиками. Нагорный Карабах – проблема, которая длилась десятилетия – если не века»,- сказал Ричард Хогланд, отметив различия карабахского конгликта с конфликтами в Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье.

Ричард Хогланд представил 6 основных пунктов урегулирования карабахского конфликта, которые еще в 2014 году озвучил американский сопредседатель Джеймс Уорлик. «Учитывая сложную историю Нагорного Карабаха, стороны должны определить его окончательный юридический статус нз будущее – с взаимного согласия и юридически обязывающего волеизъявления »,- сказано в указанных пунктах, где есть и обращение к вопросам территории в границах прежней НКАО, которые не контролируются со стороны Баку, зоны безопасности вокруг Нагорного Карабаха, коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, который должен быть достаточно широк – для обеспечения безопасной транспортировки, а также к правам беженцев и перемещенных лиц. Указано, что урегулирование должно включать международные гарантии безопасности, которые содержат в себе миротворчекие действия. «Нет сценария, в котором мир может быть обеспечен без подготовительных миротворческих действий, которые пользовались бы говерием сторон»,- сказано в вышеуказанных пунктах.

По словам Хогланда, в вышеуказанных пунктах представлена общая политика международных посредников, они основаны на мадридских принципах, которые лежат в основе документа, который поставлен на стол переговоров. «Это длительная политика, она не связана с тем или иным сопредседателем – это наша общая политика. Безусловно, предлагаемая программа более детальна и обширна, однако, это является основой для любого разумного урегулирования, и в этом вопросе согласны все стороны»,- сказал он.

Что касается позиций сторон конфликта, то Ричард Хогланд сказал: «Если даже они не согласны с отдельными пунктами программы, они, все равно, согласны обсуждать программу: думаю, сейчас это самое важное».

Присутствующих на встрече азербайджанских журналистов обеспокоил тот факт, что в представленных послом пунктах особо не отмечен принцип территориальной целостности Азербайджана, что, по словам посла, должно быть обсуждено.

«Базис мира должен соответствовать Хельсинкским принципам, которые включают принцип территориальной целостности (они включают также принципы права народов на самоопределение, неприменения силы и угрозы применения силы – ред.). Определение принципа территориальной целостности опущено: это вопрос, который должен быть обсужден в конце».