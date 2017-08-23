Армяно-российские стратегические, союзнические отношения выделяются постоянным интенсивным диалогом на высшем уровне – президент РА

В Сочи состоялась встреча главы Российского государства Владимира Путина с Президентом Армении Сержем Саргсяном.

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, на встрече обсуждались актуальные вопросы российско-армянских отношений, перспективы развития сотрудничества в рамках интеграционных объединений.

Приветствуя своего российского коллегу, Серж Саргсян отметил, что через несколько дней мы будем отмечать 20 лет со дня подписания Договора о дружбе и стратегическом сотрудничестве. По словам Сержа Саргсяа, последующие годы стали интенсивным периодом развития межгосударственных отношений.

«Армяно-российские стратегические, союзнические отношения выделяются постоянным интенсивным диалогом на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным сотрудничеством на международных и региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в области безопасности, военной и военно-технической сферах.

Интенсивно развиваются наши торгово-экономические отношения. В прошлом году мы имели 15-процентный рост нашего товарооборота. А за шесть месяцев – почти 24 процента. Постоянная связь между правительствами и парламентами наших стран. Постоянно развиваются межрегиональное сотрудничество и сотрудничество в гуманитарной сфере.

Этому всему, конечно, способствуют постоянные визиты на высшем и высоком уровнях. В этом году в Армении побывали Председатель Думы Российской Федерации, секретарь Совета Безопасности, я был с официальным визитом в Москве, наш председатель парламента, Премьер-министр. Мы ждём осенью Председателя Правительства России в Армении, Министра иностранных дел, Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в составе большой делегации предпринимателей и госуправленцев в рамках второго международного форума по евразийскому сотрудничеству. Буквально на днях состоялись заседания трёх важнейших двусторонних комиссий – по военно-техническому сотрудничеству, по торгово-экономическому и по парламентскому сотрудничеству.

Осенью в России пройдут Дни Армении. Очень важно, что география мероприятий, которые пройдут в рамках Дней Армении, не ограничивается только российской столицей. Мероприятия пройдут в 13 городах России.

Хочу ещё поблагодарить, Владимир Владимирович, за оказание помощи в тушении лесных пожаров.

Ещё раз спасибо за приглашение, за тёплый приём», - сказал президент Армении Серж Саргсян.