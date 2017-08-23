Режиссёр Карен Шахназаров готов представлять Россию на кинопремии "Оскар" со своим фильмом "Анна Каренина. История Вронского", но считает, что говорить о прогнозах пока рано, поскольку следует дождаться решения оскаровского комитета.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, Ранее о возможности выдвижения на "Оскар" говорили режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель, продюсер картины "Аритмия" Рубен Дишдишян и продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский.

"Я уже три раза представлял Россию на "Оскаре", это для меня не ново. Но нужно подождать, как проголосуют, это правила игры в нашем кино", — сказал Шахназаров РИА Новости в среду.

Лонг-лист "Оскара" — это список всех картин, которые страны выдвинули на соискание премии, из них формируется шорт-лист фильмов, которые могут претендовать на номинацию, и только после этого академия называет пять номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Фильм "Анна Каренина. История Вронского" представляет киноверсию сериала Шахназарова, который шел в эфире "России 1". В картине развиваются два параллельных сюжета: первый — известное каждому знакомство Алексея Вронского и Анны Карениной, а второй — встреча постаревшего Вронского с уже взрослым Сергеем Карениным на полях Русско-японской войны 30 лет спустя. Главные роли, как и в сериале, сыграли Максим Матвеев и его супруга Елизавета Боярская.