Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров встретится в Астане с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым
15:48, 23 Август, 2017
Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров 23-25 августа посетит Казахстан, где встретится с Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. «23-25 августа с.г. генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Ю. Хачатуров посетит Республику Казахстан. Поездка состоится в рамках серии визитов в государства-члены ОДКБ с целью обсуждения вопросов подготовки к сессии Совета коллективной безопасности и совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которые состоятся осенью 2017 года в городе Минске», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОДКБ во вторник. «В ходе визита Ю.Хачатурова запланирована встреча с Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым. Также ожидается, что генеральный секретарь ОДКБ проведет переговоры с помощником Президента - секретарем Совета безопасности Владимиром Жумакановым, министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым, министром обороны Сакеном Жасузаковым», - отмечается в информации.