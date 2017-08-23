Сборная Армении по боксу уже в Германии, куда она прибыла под руководством главного тренера сборной Давида Торосяна, чтобы принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Гамбурге.

Как передает «Арменпресс», 24-го августа состоится жеребьевка, а 25-го августа начнутся состязания.

Право на участие в чемпионате мира получили Карен Тонаканян, 60 кг, и чемпион Европы 2017 года Ованес Бачков, 64 кг.