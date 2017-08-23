Гимнаст Артур Товмасян завоевал золотую медаль на Всемирных студенческих играх.На проходящих в тайваньском Тайбэе 29-летних Всемирных студенческих играх гимнаст Артур Товмасян стал победителем в упражнении на кольцах.

Как передает «Арменпресс» , Товмасян завоевал золотую медаль с результатом 15.025.Его товарищ по команде Артур Давтян стал пятым в многоборье (84.150). Давтян сегодня выступит в финале опорного прыжка.