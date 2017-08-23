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Гимнаст Артур Товмасян завоевал золотую медаль на Всемирных студенческих играх


Гимнаст Артур Товмасян завоевал золотую медаль на Всемирных студенческих играх.На проходящих в тайваньском Тайбэе 29-летних Всемирных студенческих играх гимнаст Артур Товмасян стал победителем в упражнении на кольцах. 

Как передает «Арменпресс», Товмасян завоевал золотую медаль с результатом 15.025.  
Его товарищ по команде Артур Давтян стал пятым в многоборье (84.150). Давтян сегодня выступит в финале опорного прыжка.

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